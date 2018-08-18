Сербский музыкант, клавишник и аранжировщик Милош Елич покинул известную украинскую группу "Океан Эльзы". Об этом сообщает ИНФОТАБ, ссылаясь на источник из окружения лидера группы Святослава Вакарчука.

Елич покинул группу накануне знакового концерта – 24 августа "Океан Эльзы" выступит в НСК "Олимпийский".

По словам источника, причиной такого решения стали тяжелые отношения, которые сложились в последнее время между Еличем и другими музыкантами коллектива. Также одной из причин стали собственные проекты музыканта, которые отнимают много времени.

Информацию о выходе Милоша Елича из популярного коллектива подтверждает и последний трек под названием "Скільки нас". Согласно описанию н, клавишник не выступил музыкантом или саунд-продюсером трека, как это когда-то было. Зато клавишную партию исполнил сам лидер группы Святослав Вакарчук, а продюсерами выступили фронтмен коллектива и Виталий Телезин – известный музыкальный продюсер.

Однако в официальном instagram группы разместили опровержение, заявив, что новость об уходе Елича - фейк.

"Пример обычного фейка (лжи). Милош Елич был и есть клавишником "Океан Эльзы". Точка",

– заявили в группе.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что после Стэнфорда Вакарчук выпустил новый сингл "В небо жене".

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