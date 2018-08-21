Древние египтяне знали о существовании почек и разработали своеобразный тест на беременность и определение пола ребенка. Об этом журналистам издания ScienceNordic рассказали египтологи, которые расшифровывают папирусы, найденные в древнем городе Тебтунисе.

Тебтунис был основан около 1800 года до нашей эры фараоном XII династии Аменемхетом III. Город находился на месте современной деревни Умм эль-Брейгат в Фаюмском оазисе. Тебтунис был центром поклонения Себеку, богу воды и разлива Нила с головой крокодила; здесь находился храмовый комплекс, посвященный Себеку, а в городском некрополе, кроме человеческих, были захоронены также многочисленные мумии крокодилов. При раскопках некрополя зимой 1899-1900 годов британские археологи нашли помимо мумий папирусы. Многие из них датировались периодом правления династии Птолемеев (332-30 годы до нашей эры) и первыми веками нашей эры. Тексты были написаны демотическим письмом (так называлась одна из форм египетского письма) и на койне (греческом языке эллинистического периода).

В начале XX века часть демотических папирусов приобрел фонд Карлсберг и подарил Копенгагенскому университету. Большая часть папирусов до сих пор не прочитана, и международная команда египтологов под руководством Кима Рихолта (Kim Ryholt), главы университетской коллекции, ведет работы по их расшифровке.

При прочтении одного из папирусов, ученые убедились в том, что древние египтяне знали о существовании почек у человека. По словам студентки Нью-Йоркского университета Эмбер Якоб (Amber Jacob), которая работает с манускриптами, это древнейший текст, где упоминаются почки. К сожалению о возрасте папируса она не упомянула.

В другом тексте, написанном 3,5 тысячи лет назад, описывается тест на беременность и на определение пола будущего ребенка. "В тексте говорится, что беременная женщина должна помочиться в мешок, сделанный из ячменной соломы, и в мешок из пшеничной соломы. По тому, в каком из мешков быстрее появятся ростки, можно определить пол младенца. Если же ни один из мешков не прорастет, женщина не беременна", - говорит студентка Копенгагенского университета, Софи Шёд (Sofie Schiødt), которая занимается расшифровкой текста.

Интересно, что такой же тест на беременность упоминается в немецком фольклорном тексте 1699 года. "Многие идеи из медицинских текстов, написанных в Древнем Египте, снова появляются в более поздней греческой и римской литературе. Отсюда они перекочевывают в тексты Ближнего Востока и их следы можно найти в медицинской литературе еще незадолго до появления современной медицины", - объясняет Софи Шёд.

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