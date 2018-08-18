NASA надеется в ближайшие месяцы выйти на связь с марсоходом Opportunity - он приостановил свою научную программу в июне этого года из-за глобальной пылевой бури, которая препятствует проникновению солнечных лучей сквозь атмосферу и не дает роверу использовать солнечные батареи для пополнения запасов энергии, сообщается на сайте агенства.

1 июня в Долине Настойчивости, где находится сейчас марсоход, началась пылевая буря, которая в течение нескольких дней охватила территорию площадью 18 миллионов квадратных километров. Вместе с тем вырос и уровень непрозрачности марсианской атмосферы - 10 июня он достиг 10,8 тау (единица измерения, используемая астрономами - чем ниже показатель, тем выше прозрачность), из-за чего поток солнечного излучения на батареи Opportunity сильно снизился. Команде миссии пришлось приостановить все научные операции и перевести марсоход в режим энергосбережения.

Марсоход прекратил выходить на связь 10 июня и пока попытки связаться с ним не дали результата. Однако инженеры настроены оптимистично - проверка аппарата перед бурей показала, что солнечные панели находятся в хорошем состоянии, а сами бури играют небольшую роль в нагреве атмосферы, не позволяя ей сильно остыть. Предыдущие пылевые бури и вихри марсоход успешно пережил, единственные возникшие проблемы были связаны с оседанием пыли на элементы марсохода, с которых она потом сама отпала. Однако существует опасность того, что из-за простоя в разряженном состоянии батареи ровера потеряют часть своей доступной мощности.

Инженеры миссии прогнозируют, что Opportunity будет нуждаться в тау менее 2, прежде чем аккумуляторы начнут заряжаться. Широкоугольная камера на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter будет следить за прояснением атмосферы Марса и поможет ученым оценить прозрачность атмосферы. Предполагается, что ровер либо ушел в спящий режим, либо произошел сбой в работе часов или передатчика. В любом случае, увеличение количества солнечного света должно пробудить аппарат. Сейчас попытки установить связь с ровером проводятся несколько раз в неделю при помощи сети дальней космической связи и будут продолжаться до момента успеха, после чего команда сможет получить всю необходимую информацию о состоянии марсохода.

В мае к Марсу отправился посадочный аппарат InSight, предназначенный для изучения внутренней структуры Марса, а другой марсианский аппарат Trace Gas Orbiter вышел на свою рабочую орбиту вокруг планеты и начал передавать на Землю снимки ее поверхности.

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