В четверг, 16 августа, жюри присяжных так и не смогло вынести вердикт в деле экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которого президент США назвал "хорошим человеком". Заседание продолжилось в пятницу, 17 августа. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Жюри присяжных в деле бывшего главы кампании Трампа Пола Манафорта вернется в суд в 9:30 (16:30 по киевскому времени) на второй день обсуждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обсуждения продолжались около 7 часов. Присяжные предоставили судье Томасу Эллису список вопросов. В частности, два из них были связаны с налоговой декларацией Манафорта и раскрытием информации о счетах в иностранных банках.

Напомним, 16 августа жюри присяжных ушло в совещательную комнату для принятия решения по делу о неуплате налогов бывшим советником экс-президента Украины Виктора Януковича и руководителем президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

Ему выдвинуты 18 обвинений в налоговых и банковских преступлениях. Ни по одному из них он не признал себя виновным.

Как сообщала "Страна", у Манафорта было более 30 банковских счетов в трех странах мира.

Также "Страна" писала, что Манафорт заработал более $60 млн в Украине в качестве политконсультанта.