Очередной, пятый тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начался поединком между ФК "Арсенал-Киев" и одесским "Черноморцем". В пятницу, 17 августа, "Арсенал-Киев" и "Черноморец" разошлись миром 1:1 на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, сообщает Укринформ.

Защитник ФК "Арсенал-Киев" Алексей Майданевич на 25-й минуте вывел хозяев вперед; защитник "моряков" Руслан Бабенко восстановил равновесие на 36-й минуте.

"Арсенал-Киев" доигрывал матч в меньшинстве - Андрей Домбровский увидел перед собой "красный свет" после полученой в течении одной минуты второй желтой картички (90+1)

Второй игровой день тура в субботу, 18 августа, продолжат противостояния на львовском стадионе "Украина", где ФК "Львов" будет принимать донецкий "Шахтер" (17.00, "Футбол 2"), и НСК "Олимпийский" - с участием киевского "Динамо" и ФК "Александрия" (19.30, "2+2").

В воскресенье, 19 августа, состоятся матчи между черниговской "Десной" и львовскими "Карпатами" (17.00, "Футбол 1"), луганской "Зарей" и донецким "Олимпиком" (19.30, "Униан"), полтавской "Ворсклой" и ФК "Мариуполь" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение: "Александрия" - 12 очков (после 4-х игр), "Динамо" - 9 (3), "Шахтер" - 9 (4), "Черноморец" - 8 (5), "Заря" - 7 (4), "Олимпик" - 5 (4), "Львов" - 4 (4), "Карпаты" - 4 (4), "Десна" - 3 (4), "Ворскла" - 3 (4), "Мариуполь" - 3 (3), "Арсенал-Киев"- 1 (5).

Напомним, встреча 3-го тура ФК "Мариуполь" - "Динамо" (Киев) перенесли на 26 сентября из-за участия клубов в еврокубках.

Как сообщала "Страна", две команды Премьер-лиги Украины могут быть ликвидированы по итогам нынешнего сезона.

Мы писали, что определены все команды, которые заменят неудачников украинской футбольной Премьер-лиги.

Ранее "Динамо" победило "Львов" во втором туре Премьер-лиги.