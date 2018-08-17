Одинаковая школьная форма мешает развитию креативности и свободы самовыражения у детей.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

"Сейчас родители все больше дискутируют, как ребенок будет учиться в школе успешнее - в школьной форме или в одежде, которую выберет сам. Это довольно спорная тема, ведь мнения как родителей, так и ученых по этому поводу разделяются. Сторонники школьной формы считают, что это обязательный атрибут в учебном процессе. Он влияет на производительность обучения, так как дети имеют возможность концентрировать внимание на информации и не заморачиваются внешним видом. Как следствие, они становятся более внимательны и старательны. Еще один аргумент "за" - лучшее поведение и дисциплина. Благодаря школьной форме улучшается посещаемость уроков, дети становятся более мотивированными и серьезными", - написала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Однако на этом позитивные моменты школьной формы заканчиваются. Потому как форма никоим образом не влияла на показатели успеваемости и посещаемости учащихся. Также она не лучшим образом влияет и на креативность детей и свободу самовыражения. Она мешает свободе движений. К тому же, дополнительная одежда чаще всего - значительное финансовое бремя для семьи, ведь качественная школьная форма не дешевая.

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