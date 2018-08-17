Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда разъяснил, что превышение 10-дневного срока доставки таможенного автомобиля считается длящимся нарушением. Поэтому срок для взыскание штрафа исчисляется с момента его обнаружения. Об этом сообщает сайт "Юрлига".

В постановлении по делу №607/12366/15-а от 8 августа 2018 года разъяснено, что административное взыскание за нарушение таможенных правил может быть наложено не позднее чем через 6 месяцев со дня совершения правонарушения. Однако при рассмотрении нарушения в органах доходов и сборов - не позднее, чем через 6 месяцев со дня выявления этих правонарушений.

Хотя Таможенным кодексом не определено понятие длящегося правонарушения, в теории административного права длящиеся правонарушения характеризуются тем, что лицо находится в непрерывном состоянии противоправной бездеятельности за невывоз транспортного средства, находящегося в режиме транзита.

Напомним, в отношении покупки авто из Европы существует обязанность вывоза его за пределы таможенной территории в течение 10 дней. Также в течение 10 дней после растаможки необходимо поставить авто на учет. Если вовремя не растаможить, то придется заплатить штраф, если вовремя не поставить на учет - штраф, общественные работы либо конфискация транспортного средства.

Верховный Суд пришел к выводу о правомерности наложенного взыскания, поскольку истец, оспаривающий штраф, находился в состоянии непрерывного нарушения закона, то есть нарушение не носит разовый характер. На момент выявления правонарушения не была выполнена обязанность по вывозу транспортного средства за пределы территории Украины в течение 10 суток.

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