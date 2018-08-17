Журналист Александр Дубинский позвонил в интернет-магазин Farfetch, с которым у жены министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна Светланы Бевзы заключен контракт. Там ему подтвердили, что российский магазин доставляет ее одежду как в Россию, так и на территорию оккупированного Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Чтобы закончить эпопею с министром инфраструктуры Омеляном, который запрещает украинцам ездить в Рашку, но не запрещает своей жене продавать в Рашке платья (через Грузию, с уходом от уплаты налогов в Украине). Публикую аудио-запись звонка в московское представительство интернет-магазина farfetch, с которым у жены Омеляна заключён контракт. Московское представительство с радостью привезёт и доставит вам одежду жены Омеляна по любому адресу в РФ. А также в Крым. Который бренд Bevza считает российским", - написал журналист.

Фото: facebook.com/

Он также указал ссылку, по которой можно прослушать его разговор с российским магазином о бренде жены министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Что жена-дизайнер министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна продает свои платья в Российскую Федерацию, заявил журналист Владимир Дубинский.

При этом жена Омеляна утверждает, что не продает свою одежду в Россию, хотя там ее можно купить в онлайн-магазине.

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