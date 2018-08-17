Британские офтальмологи описали случай, когда жесткая контактная линза пробыла в глазу женщины 28 лет, "приклеившись" к верхнему веку. Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на журнал BMJ Case Reports.

В итоге контактную линзу смогли извлечь только через 28 лет, когда та начала беспокоить пациентку.

Примечательно, что жесткая линза, выполненная на основе силикона и призванная хорошо держать форму, никак не проявляла себя на протяжении долгих лет.

Линза пропала, когда 14-летняя девочка-подросток играла в бадминтон и волан попал ей в левый глаз. В то время она носила жесткие контактные линзы, но после игры линзы в глазу не оказалось, и родители решили, что она ее потеряла. С тех пор британка не носила линзы такого типа.

Уже в возрасте 42 лет она обратилась к офтальмологу с жалобой на припухлость и зуд в левом верхнем веке. Врач обратил внимание на то, что веко немного опущено и отправил пациентку на МРТ. Сканирование выявило под веком кисту, после удаления которой хирурги-офтальмологи обнаружили в ней практически неповрежденную контактную линзу.

Ученые полагают, что при травме линза попала в верхнее веко и осталась там, не причиняя неудобств хозяйке.

Как сообщала "Страна", турецкие хирурги достали из желудка пациентки полотенце, забытое 3 года назад.

Также "Страна" писала, как хирурги извлекли из живота вьетнамца ножницы, забытые 18 лет назад.

Напомним, хакеры взломали сканер сетчатки глаза в Samsung Galaxy S8 при помощи контактной линзы.