Пенсионный фонд Украины назвал среднюю зарплату в июне
Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо за июнь 2018 года в сумме 8727 гривен 5 копеек, сообщает Пенсионный фонд.
Этот показатель будет применяться при определении коэффициента заработной платы за июнь 2018 года при назначении пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В Законе установлен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также ее назначения, пересчета и выплаты.
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