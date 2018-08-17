Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо за июнь 2018 года в сумме 8727 гривен 5 копеек, сообщает Пенсионный фонд.

Этот показатель будет применяться при определении коэффициента заработной платы за июнь 2018 года при назначении пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В Законе установлен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также ее назначения, пересчета и выплаты.

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Также зарплата генпрокурора Луценко закрепилась на отметке выше 100 000.

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