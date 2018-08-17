С 14 августа местные общие, апелляционные, местные хозяйственные, апелляционные хозяйственные, местные административные, апелляционные административные суды получили новые печати. Об этом сообщает сайт "Юрлига".

Соответствующие образцы и описание печатей Государственная судебная администрация утвердила приказом от 14 августа 2018 года № 401.

Гербовая печать суда содержит несколько степеней защиты:

растровое поле,

герб с эффектом тени,

защитное плетение,

тангирную сетку,

микротекст.

Для повышения защищенности свободная от изображения часть круга заполняется сложным графическим рисунком.

Защитное растровое изображение - на расстоянии 2 мм от внешнего контура тангирной сетки отражается рельефное изображение "колосок". Также в исполнении печати предусмотрены и другие особенности.

Фото: jurliga.ligazakon.ua

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