Появилось фото новой гербовой печати, которой станут пользоваться украинские суды
С 14 августа местные общие, апелляционные, местные хозяйственные, апелляционные хозяйственные, местные административные, апелляционные административные суды получили новые печати. Об этом сообщает сайт "Юрлига".
Соответствующие образцы и описание печатей Государственная судебная администрация утвердила приказом от 14 августа 2018 года № 401.
Гербовая печать суда содержит несколько степеней защиты:
- растровое поле,
- герб с эффектом тени,
- защитное плетение,
- тангирную сетку,
- микротекст.
- Для повышения защищенности свободная от изображения часть круга заполняется сложным графическим рисунком.
Защитное растровое изображение - на расстоянии 2 мм от внешнего контура тангирной сетки отражается рельефное изображение "колосок". Также в исполнении печати предусмотрены и другие особенности.
Фото: jurliga.ligazakon.ua
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