Аграрии Херсонской области отложили начало загрузки арбузов на товарную баржу для отправки в Киев еще как минимум на одну неделю. Об этом 15 августа 2018 сообщил директор департамента агропромышленного развития Херсонской областной государственной администрации Паливода, передают "Херсонские вести"

Как отмечалось в сообщении, отправка баржи по Днепру с арбузами из Херсона в Киев оказалась под угрозой из-за высокой цены на арбузы. Из-за такой ценовой политики на столичных рынках спрос существенно падает, соответственно при таких условиях отправлять продукцию на такие расстояния и оплачивать простой и налоговые сборы - нет причин. Аграрии решили переждать.

Отправка баржи с арбузами из Херсона в Киев переносилась уже несколько раз. Сначала отправление баржи перенесли с 1 августа на 5 августа, позже сроки вновь сместились. Планировалось, что 10 августа арбузы уже должны быть на прилавках столичных магазинов. Сейчас производители рассматривают перевозки арбузов баржей, по наглядно ценовой политики на столичных рынках - как наиболее доступным видом транспорта. Продажа арбузов в южных регионах является нерентабельной, поэтому аграрии вынуждены ожидать улучшения ценовой политики в столице.

Отраслевые эксперты заявляют о подорожании арбузов в Украине на четверть всего за одну неделю. Примерно на 14,5%. Увеличение цены на арбузы связано в значительной степени с уменьшением их поставок на отечественные рынки. Некоторые аграрии, особенно в южных и центральных областях, понесли значительные убытки из-за потери урожая по причине засушливой весны. Когда значительное количество растений была уничтожена засухой. Впоследствии в июле начались проливные дожди, нередко сопровождались градом и вызвали чрезмерную влажность почвы.

На следующей неделе ожидается увеличение поставок данного продукта из других регионов Украины на столичные рынки и как следствие начнется спад цены на него.

Как сообщала "Страна", почему в этом году резко подешевели арбузы и запустят ли баржи по Днепру.

Еще в начала июля в Украине поспели арбузы, к отправке готовят первые баржи.