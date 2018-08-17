В Киеве сотрудники фискальной службы изъяли 2,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя, который 22-летняя студентка сбывала через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что нелегальный бизнес по сбыту подакцизных товаров, а именно алкогольной продукции брендов известных торговых марок "Moеt", "Jameson", "Metaxa" и других организовала 22-летняя жительница столицы. С целью привлечения клиентов и обработки заказов злоумышленница использовала собственные учетные записи в социальных сетях Instagram и Telegram", - говорится в сообщении.

Во время обысков, проведенных в складских помещениях, правоохранители изъяли более 2,5 тысяч бутылок алкогольных изделий без соответствующих марок акцизного налога общей рыночной стоимостью около 2 миллионов гривень.

"Изъятые образцы контрафактной продукции будут направлены на экспертизу. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве изъяли около 2 тысяч бутылок контрафактного Chivas Regal и Jack Daniels.

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