Президент США Дональд Трамп выступил в защиту экс-главы своей политической кампании Пола Марафорта, заявив, что тот является "хорошим человеком". Об этом сообщает Голос Америки.

Трамп сообщил журналистам, что Манафорт работал на его кампанию лишь короткий срок и назвал суд "очень печальным днем для страны".

"Он - очень хороший человек и очень печально то, что они сделали Полу Манафорту", - заявил Трамп.

Сейчас дело Манафорта находится на рассмотрении жюри присяжных. Они отдельно должны рассмотреть и единогласно проголосовать по 18 пунктам обвинений в уклонении от налогов, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных счетов.

После этого присяжные объявят свое решение во время открытого судебного заседания. Манафорта также ожидает следующий судебный процесс, который состоится в Вашингтоне, округ Колумбия.

Как сообщала "Страна", ранее Дональд Трамп в Twitter сравнил Пола Манафорта и Аль Капоне.

Также "Страна" писала, что ожидающего суда в США Манафорта перевели в другую тюрьму поближе к адвокатам.