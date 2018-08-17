Погода в субботу, 18 августа, и воскресенье, 19 августа, на яблочный Спас, будет "синоптически интересной".

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. На части территории Украины пройдут дожди с грозами, а на другой установится жаркая и сухая погода.

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"В западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Кто в Карпатах - берите с собой дождевики, они пригодятся. Температура воздуха будет комфортной, + 23 + 27 градусов", - предупреждает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, влажно будет и в северной части страны - локальные дожди, грозы, температура + 25 + 29 градусов. Разве что на Сумщине - без существенных осадков.

Наталья Диденко прогнозирует периодические дожди с грозами и температуру +26 +29 градусов в Винницкой области. В остальных центральных регионах - Черкассах, Кропивницком, Полтаве, Днепр и районах будет солнечно, сухо и жарко, + 29... + 33 градуса. На востоке - без осадков, + 30 + 34 градуса. На юге - жара и солнце, + 30... + 36 градусов. В воскресенье, на Спас, жара в южных и восточных регионах немного спадет - до + 27... + 31 градуса.

"В Киеве 18 и 19 августа погода будет неустойчивой, с периодическим увеличением облачности и локальными дождями. Но солнца также хватит всем. Температура воздуха будет колебаться около 28 градусов", - предупреждает синоптик.

Мы писали, про погоду в Киеве до конца августа. В середине месяца дожди, в конце похолодает.

Ранее была опубликована карта, в каких регионах Украины сухо, а где пройдут дожди с грозами.