Доля серого импорта Apple в Украине составляет от 50% до 90%, об этом сообщают эксперты рынка. Об этом пишет Retailers.ua.

Официальный дистрибьютор Apple в Украине - компания Asbis сообщает, что как минимум каждый второй товар Apple ввезен в страну нелегально.

"По нашим оценкам, "серый" импорт составляет около 50%", - заявил руководитель направления ритейл "Асбис-Украина" Виталий Мельниченко.

Впрочем, сами торговцы, опрошенные журналистами, называют другие цифры.

Совладелец сети "Фокстрот. Техника для дома" Валерий Маковецкий оценивает долю серой продукции Apple в 90%. С ним согласен и руководитель сети электроники Brain Тарас Мазур.

Причина в том, что через рекомендованную розничную цену от Apple продавать продукцию в Украине не выгодно.

"Те ритейлеры, которые работают "по-белому", имеют достаточно низкие позиции на рынке. Когда товар ввезен в страну нелегально, продавец может себе позволить различные скидки и акции - это привлекает клиентов. Так на некоторых ресурсах тот же iPhone можно найти на 20% дешевле", - говорит Мазур.

Источник отмечает, что в Apple самая низкая маржинальность. Маковецкий в свою очередь заявил, что "Фокстрот" продает Apple себе в убыток.

По данным The Economic Times, маржа может составлять 1,5-2%, если клиент платит карточкой, и около 4,5% - наличными. Для сравнения, маржинальность Samsung и Xiaomi может достигать 15%. Однако ритейлеры продолжают сотрудничать с Apple из-за высокого спроса на ее продукцию.

Фото: rbc.ua

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