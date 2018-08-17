Синоптик Наталья Диденко традиционно показала карту температур в Украине. 17 августа, как в предыдущий день имелся разброс температур от 21 до 39 в разных регионах страны.

"Жестокая жара на Юге Украины. До +37 градусов! На Западе - свежее, местами 21 градус", - написала Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", ранее синоптик показала карту температуры воздуха в Украине от +19 до +37 по Цельсию. "От 19 градусов в Ивано-Франковске до +37 градусов в Херсоне. Ничего себе контрастик!", - написала она.

Мы писали, про погоду в Киеве до конца августа. В середине месяца дожди, в конце похолодает.

Ранее была опубликована карта, в каких регионах Украины сухо, а где пройдут дожди с грозами.