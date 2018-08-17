Вслед за Киевом 17 августа после получасового ливня "поплыл" и город Львов. Уровень воды на улице Сахарова достиг метра. Улицы Глубокую, Чигиринскую и Привокзальную затопило из-за забитых ливневых стоков.

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Многие комментаторы в апокалиптической реальности находят огрехи правителей, ставя гневные #науправляли и #миздобули

А бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко отметил "знаковость" затопленного Львова.

Фото: Алексей Кучеренко/Facebook

"Знаете, что знаково?! Когда мэры начинают играть в национальных политиков, им сверху приходит сигнал - занимайся канализацией, мусором и ливнестоками. А страдают горожане, к сожалению", - отметил Кучеренко.

Как сообщала "Страна", многие подтопления произошли из-за закупоренных ливневых стоков. В связи с сильной грозой, приостановили движение городских трамваев и троллейбусов. Поэтому львовяне были вынуждены искать альтернативные способы подбора домой.

Ранее "Страна" писала, как буря в Киеве превратила Крещатик в большую и затопленную мусорную свалку.