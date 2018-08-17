Президент футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис поздравил луганскую "Зарю" с выходом в раунд плей-офф Лиги Европы.

Игорь Михайлович поздравил команду, назвав игру против португальской "Браги" успешной.

"Ваша команда показала не только футбольное мастерство, тактическую грамотность и физическую выдержку. "Заря" показала невероятную волю к победе и смогла повернуть в свою пользу игру, которая складывалась в пользу соперника", - отметил Суркис.

Совпадение или нет, но письмо от Суркиса пришло после того, как гендиректор луганчан Сергей Рафаилов позволил себе язвительный выпад в адрес главного тренера донецкого Шахтера Паулу Фонсеки.

Напомним, что по сумме двух встреч луганчане прошли португальскую "Брагу" за счет мячей, забитых на выезде.

До матча Паулу Фонсека говорил, что у Зари практически нет шансов пройти португальский клуб. Более того, лично Фонсека консультировал команду соотечественников, рассказывая о слабых местах луганчан.

"Жду не дождусь комментариев от великого специалиста х#секи насчет прохода Браги", - написал Сергей Рафаилов в своем Facebook.

Фото: Facebook

Как сообщала "Страна", порядок на матче "Заря - Брага" обеспечивали более 500 полицейских и бойцов Нацгвардии.

Ранее главный тренер луганчан рассказал, почему часто крестится на матчах.