Канцлер Ангела Меркель и президент России Владимир Путин встретятся в субботу. Переговоры двух лидеров будут сосредоточены на ситуации в Сирии, насилии на востоке Украины и совместном трубопроводе для природного газа, пишет New York Times.

Но аналитики говорят, что помимо подробных пунктов встречи может быть предпринята попытка укрепить альянсы и обменяться идеями о том, как лучше всего реагировать на пошлины президента Трампа. И Россия, и Германия пострадали от пошлин на алюминий и сталь.



"Я бы рассматривал эту встречу в более широком глобальном контексте, - сказал Стефан Майстер, директор программ по Центральной и Восточной Европе, России и Центральной Азии в Германском совете по международным отношениям в Берлине. - Я не считаю это сигналом о потеплении отношений между Берлином и Москвой, но они имеют общие точки интереса, где они все чаще желают сотрудничать".

В начале этого списка взаимных интересов проект трубопровода Nord Stream 2, который будет поставлять природный газ непосредственно в Германию из России через Балтийское море, обходя Украину и Польшу.

Соединенные Штаты всегда выступали против этой идеи.

Берлин поддерживает экономические санкции против России в ответ на ее аннексию Крыма с Украиной в 2014 году. Но они связаны долгой историей экономических и других связей, а также наследием нескольких горьких войн и господства России в холодной войне в Восточной Германии. Лично у Меркель и Путина тоже долгая история, начавшаяся до того, как канцлер вступила в должность в 2005 году. Она свободно говорит по-русски, он свободно говорит по-немецки. Они регулярно разговаривали по телефону, несмотря на Крымский кризис 2014 года и эскалацию вооруженного конфликта в Восточной Украине.

Через неделю после критики Трампа трубопровода на встрече НАТО, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Берлин для встречи с Меркель и ее министром иностранных дел Хайко Маасом. Генерал Валерий Герасимов, начальник генерального штаба России, также принимал участие в обсуждениях, в которых основное внимание уделялось ситуации в Сирии.

Меркель по-прежнему подвергается критике в Германии за ее решение во время кризиса в Сирии в 2015 году, когда она позволила сотням тысяч мигрантов прибыть в Германию, хотя сейчас число сирийцев, ищущих убежища в Германии, значительно сократилось. Сделка, которая позволила бы некоторым из этих сирийских беженцев вернуться домой, могла укрепить ее положение. Учитывая роль Москвы в поддержке президента Сирии Башара Асада, это потребует участия России.

Что касается насилия на востоке Украины, где Москва поддерживала пророссийских боевиков, Германия сотрудничала с Францией для заключения мирного Минского соглашения.

Боевые действия здесь продолжаются и многие из партнеров Европейского союза в Германии опасаются, что проект Nord Stream 2 может поставить под угрозу любую надежду на постоянную стабильность, лишив Украину доходов от транспорта газа и устранив один из стимулов России к поддержанию мира на Донбассе.

Представитель Меркель Сейберт, настаивал в понедельник, что Германия продолжает поддерживать роль Украины в качестве транзитной страны для российского газа.

"Я не вижу, что произошли изменения в отношениях между Москвой и Берлином, - сказал Майкл Хармс, исполнительный директор Немецкой ассоциации восточного бизнеса. - Но по определенным, конкретным вопросам они работают вместе более тесно, в основном в ответ на внешнюю политику США, которую мы видим в Вашингтоне".

Как сообщала "Страна", Порошенко рассказал, что Меркель "скоординировала позиции" с ним накануне встречи с Путиным.