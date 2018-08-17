В новое украинское правописание могут вернуть ряд языковых норм "репрессированного" правописания 1919 года. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, в Украине обнародован проект - "проєкт" нового правописания украинского языка.

"Я недаром назвала два слова - проект и "проєкт". Потому что первое украинское правописание было принято в 1919 году в УНР, и потом он очень сильно пострадал в 30-е годы. Был расстрелян активный проводник украинизации - нарком образования Николай Скрипник, и так же было расстреляно, репрессировано украинское правописание. И сейчас мы хотим часть репрессированных норм вернуть в современное правописание, оставив его многовариантность", - отметила Гриневич.

По ее словам, даже небольшие "нововведения", включая "репрессированную" букву "и" в окончаниях родительного падежа, имеют большое значение.

Как сказала министр образования, она рассказала об этом учителям из украинской диаспоры за рубежом, потому что знает, насколько это больно им, насколько они хотят исторической справедливости в отношении родного языка.

Ранее Гриневич сообщила про новые "языковые" претензии Венгрии к Украине .

Также "Страна" писала о том, что в июле министру образования Гриневич дали на оздоровление сумму, равную почти пяти ее окладам.

Как сообщала "Страна", Яндекс рассказал о ключевых вопросах правописания в интернете.