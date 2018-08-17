Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего киевлянина, подозреваемого в призывах к расправе над бездомными животными и жестоком обращении с ними.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 следственный отдел Шевченковского управления полиции ГУ Нацполиции Украины в Киеве завершено досудебное расследование в отношении 43-летнего киевлянина по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости)", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в пятницу.

Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - до 5 лет лишения свободы.

Согласно заключению экспертизы, публичные выступления и высказывания этого мужчины квалифицированы как пропагандирующие культ насилия и жестокости по отношению к бездомным животным, призывы к их убийству и подстрекательство других лиц к совершению подобных действий.ле направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по сути.

В сообщении пресс-службы не указана фамилия подозреваемого, но пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook прокомментировала данное сообщение: "Фамилия этого человека хорошо известна всем киевским зоозащитникам". Речь идет о догхантере, адвокате Алексее Святогоре. По информации СМИ, он отстреливал собак, собирал средства на яд для животных в Интернете.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве суд продлил догхантеру Святогору домашний арест до 7 августа.

Мы писали, что судья в деле известного догхантера Святогора взял самоотвод.