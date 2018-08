Ведущая передачи на телеканале Fox News Эйнсли Эрхардт заявила, что США одержали победу над "коммунистической Японией".

"Мы победили коммунистическую Японию и радикальных исламистов", - сказала она, комментируя высказывание губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который заявил, что Америка "никогда не была такой уж великой".

Ведущая также назвала США "самой щедрой страной в мире", отметив, что благодаря ней мир становится лучше. "Мы - великая страна" - заключила она. Один из ведущих попытался исправить ошибку коллеги, сказав, что США победили "коммунизм, Японию и много что еще".

Ainsley Earhardt proudly remembers the time that the United States "defeated communist Japan," proving we are truly a Great country. pic.twitter.com/xFMHWtuQ8v