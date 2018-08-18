Оценочная стоимость рекордной в истории Украины партии контрабандного янтаря, которую пытались вывезти из Запорожья в Британию, составляет полтора миллиона долларов. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан на своей странице в Facebook.

"Изъятый янтарь весит более 1,2 тонны. Приблизительная оценочная стоимость - 1,5 млн долларов", - говорится в сообщении.

Продан отметил, что янтарь - один из типичных контрабандных товаров, но, как правило, через границу везут небольшие партии, по нескольку десятков килограммов.

Напомним, янтарь задержали после того, как на таможенный пост "Запорожье-центральный" Запорожской таможни ГФС была подана таможенная декларация на груз "Топливные гранулы (пеллеты) прессованные, гранулированные, цилиндрической формы разного размера из опилок хвойных пород дерева", общим весом 21060 кг, упакованные в мешки из пластиковой ткани на деревянных поддонах.

Товароотправителем значилась одна из запорожских компаний, а получателем - английская компания.

Согласно предоставленным документам товар перемещали в Литву (Клайпеда), а вывоз за пределы таможенной территории Украины должен был быть осуществлен в Польшу через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Но во время предварительного анализа предоставленных документов и обстоятельств перемещения товаров была выявлена нетипичность маршрута поставки и использования рискового "товара прикрытия". Когда же груз осмотрели, то выявили янтарь разных фракций, который перемещался с укрывательством от таможенного контроля.

По этому факту работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров с их конфискацией.

Фото: facebook.com/Myroslav.Prodan

Как сообщала "Страна", нардеп Розенблат похвастался в соцсети огромным куском янтаря.

Напомним также, что полицейские изъяли из грузовика 80 мешков полных янтаря.