Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины задержали двоих мужчин, подозреваемых в организации и соучастии в покушении на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк, заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Сегодня Национальная полиция Украины совместно со Службой безопасности Украины задержала двоих лиц, которые объективно подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления Гандзюк, которое произошло 31 июля в г.Херсон", - написал Шевченко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, среди задержанных – "граждан Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполицией, как зафиксированное на видео с камер наблюдения лицо, покупавшее орудие преступления (серную кислоту)". В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

"В отношении другого участника следователи так же устанавливают его роль в совершении уголовного правонарушения", - добавил Шевченко.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Как сообщалось, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой сотрудницу горсовета Гандзюк у ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

3 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники Нацполиции задержали подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк, а 6 августа член коллегии МВД Украины, нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является Николай Новиков, 1978 г.р., уроженец Херсона, ранее судимый по статье "кража" и за незаконное обращение с оружием, он является членом одной из преступных группировок Херсонской области. По его словам, мотивом преступления могла быть критика Е.Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц". Херсонский горсуд 6 августа избрал Н.Новикову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

7 августа глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что, возможно, появится еще один подозреваемый в данном деле. 8 августа первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении, установлен и допрошен человек, реализовавший кислоту, есть качественное фото изображения человека, который приобрел раствор – "это именно тот человек, о котором… говорил глава Нацполиции Сергей Князев".

Двое журналистов, проводивших независимое расследование, утверждают, что задержанный и арестованный впоследствии Новиков имеет алиби на момент совершения нападения на Гандзюк – находился на море с друзьями и знакомыми.

Как сообщала "Страна", в полиции продолжают настаивать, что "кислотный маньяк" Новиков нападал на Гандзюк, а не отдыхал на море.

При этом облитая кислотой активистка Ганодзюк не узнала в задержанном Новикове своего обидчика.