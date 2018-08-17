Валютные распродажи Нацбанка начали давать плоды. По итогам безналичных торгов 17 августа курс доллара опустился на 3 копейки, и зафиксировался перед выходными в рамках 27,75-27,77 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Нацбанку пришлось сделать заявление с официальной версией девальвации гривны и дважды выйти с продажами доллара, чтобы хоть немного успокоить ситуацию на безналичных торгах. Сначала валюту заливали в анонимном режиме через Matching: по 27,95 грн./$ центробанк продал около $20 млн. А, когда чиновники поняли, что этого недостаточно, то еще объявили открытый аукцион, и там долили на рынок еще $24,8 млн. (из запрошенных $32,7 млн.), с курсом отсечения на уровне 27,92 грн./$.

Не самые громадные объемы - на предыдущем аукционе, 14 августа, НБУ отдал рынку $66,6 млн. Но сегодня ему хватило и этого. Поскольку экспортеры, которые ждали несколько дней, наконец-то вышли на торги с крупными продажами валюты под уплату квартальных налогов.

"Действительно, валютное предложение стало ощутимо подрастать. Потому вместе с поддержкой от Нацбанка рынок смог выйти на небольшое укрепление гривны", - заверил Гриненко.

Тем не менее на курс продолжали давить другие факторы:

Паническая скупка доллара на наличном рынке.

Авансовые валютные закупки импортеров: доллар приобретают не только под текущие приобретения, но еще и под товар, который будут завозить в Украину в сентябре-октябре.

Конвертация в доллар гривны, полученной от Минфина в рамках погашения по облигациям внутреннего госзайма.

Закупки нефтепродуктов на нужды аграриев.

Спекулятивные действия ряда банков, которые раскачивают котировки выставляя заявки то на покупку СКВ, то на продажу.

"Сегодняшняя сессия полностью соответствовала тренду последних дней - гривна уверенно теряла свои позиции под давлением комплекса негативных факторов, сформировавших слишком высокий спрос на американскую валюту. Спекулятивные раскачивания курса, панические настроения на наличном рынке никак не поддаются регулированию со стороны НБУ", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Что Нацбанк

Нацбанковцы даже не будут пытаться на что-то сильнее влиять. Без экспериментов и дополнительных выпадов, вроде наличных интервенций, которые их предшественники проводили в 2004 году в разгар Оранжевой революции: тогда НБУ продавал даже наличный доллар и развозил его по стране своими грузовиками.

Накал страстей еще не тот, и в центробанке даже не задумываются о возврате недавно отмененных ограничений для межбанка. По крайней мере это сегодня заявили UBR.ua.

"Ситуация, которая наблюдается на валютном рынке в последнее время, обусловлена увеличением спроса на иностранную валюту из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов. В таких условиях Национальный банк считает, что введение административных ограничений на валютном рынке пока не является адекватной реакцией на текущие тенденции", - авторитетно заявили UBR.ua в пресс-службе Национального банка после консультаций с руководством.

Что с наличкой



В кассах банков продолжали скупать доллар пачками, так что наличный спрос не переставал расти, и скорее всего, будет продолжаться в ближайшие недели. Желающих купить $100-200 немного, зато предостаточно гривневых вкладчиков, которые при продлении договора вклада меняют валюту вложения. Чаще в доллар переводят всю сумму депозита. Отсюда и крупные суммы приобретения, и непрекращающийся спрос.

И это не может не влиять на наличные курсы, которые сегодня ставили новые рекорды. Если вчера максимальная стоимость доллара на продаже людям не поднималась в Киеве выше 28,05 грн./$, то сегодня банки ставили уже 28,25 грн./$ (Правэкс-банк), а небанковские финучреждения на моменте поднимали и до 28,50 грн./$. В регионах банки позволяли себе цены на уровне 28,36 грн./$ (МетаБанк, Запорожье). Самая низкая стоимость наличного "американца" - 27,85 грн./$ (Банк Пивденный, Банк инвестиций и сбережений).

При этом средние банковские расценки на продаже находились в широком диапазоне - 27,90-28,10 грн./$: ПУМБ, ОТП Банк, Приватбанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Креди Агриколь Банк, Укргазбанк, Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк и др.

Выкупали валюту у людей в рамках 27,10-27,90 грн./$.

Цены наличного рынка почти вплотную следовали за межбанком. Менялы начинали день в рамках 27,77-27,91 грн./$ после чего быстро подпрыгнули к 27,82-28,08 грн./$. Но после того, как по межбанку разнеслась новость о синхронных крупных продажах экспортеров и Нацбанка, люди стали реже звонить барыгам и заказывать валюту, и курс откатился до 27,84-27,95 грн./$. А к вечеру и вовсе просел к 27,82-27,90 грн./$.

Что дальше

С понедельника финансисты ждут продолжения крупных валютных продаж на межбанке - под все те же квартальные налоги, которые будут закрываться 20 августа. Потому казначейства рассчитывают на спокойный старт межбанка.

Как обвал российского рубля скажется на курсе гривны и украинском экспорте

"Старт безналичного рынка произойдет, скорее всего, в рамках 27,70-27,80 грн./$. Валютные продажи еще могут быть на высоком уровне, и будет шанс на небольшое укрепление гривны, если не сильно будет ощущаться давление со стороны наличного рынка", - допустил Юрий Гриненко.

В тоже время в затяжную стабилизацию курса гривны никто не верит.

"Мы не видим серьезных факторов, способных позитивно повлиять на курс нацвалюты на следующей неделе. Вероятно, начало недели будет более спокойным, ввиду завершения периода бюджетных платежей и недостатка гривны у компаний-игроков на безналичном рынке. Но основной негативный тренд - паника и взлет курса доллара на наличном рынке, продолжит свое негативное влияние на курс и, по нашему мнению, давление будет только усиливаться",- считает Олег Куринной. Он рассчитывает на будущей неделе торговать в рамках 27,50-27,80 грн./$.

"В понедельник не похоже, что рост курса возобновится, скорее всего, движение вниз получит продолжение, но сползание курса будет носить локальный характер. Глобальный тренд на рост курса доллара остается в силе", - сказал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Как сообщала "Страна", распродажа доллара Нацбанком за час откатила курс доллара на 15 копеек.

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