Глава Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что чрезмерное количество гормона стресса повышает риск появления хронических болезней. А поддержка близких, сон, регулярные физические нагрузки и правильное питание помогут справится с неприятными последствиями стресса. Об этом Ульяна Супрун написала на странице в Facebook.

"Стресс - это ответ организма на внезапные изменения вокруг, когда он решает, что что-то угрожает безопасности или комфорту. Стресс бывает разный, отличается и его влияние на нас. Наш мозг работает как своеобразный менеджер стресса. Его подкорковые структуры и наше сознание посылают сигналы об опасности в гипоталамус. Это небольшая часть мозга, дирижирующая гормональными, биохимическими и некоторыми поведенческими процессами в теле. Он запускает выделение гормонов адреналина и кортизола, активирующих симпатическое звено автономной нервной системы. Вся эта последовательность событий и вызывает конечную реакцию - "бей или беги", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что от продолжительности стресса зависят и изменения, которые испытывает наш организм.

"Во время острого стресса, например, на опасной близости проносится авто, ускоряется сердцебиение, расширяются зрачки и повышается уровень глюкозы в крови. Это помогает нам быстро реагировать на опасность и успеть защититься. Но когда такой стресс надолго становится спутником нашей жизни - это уже очень опасно. Из-за избыточного количества гормона стресса - кортизола, происходят физиологические изменения, повышающие риски появления хронических болезней. Мы плохо спим, устаем, начинаем есть малопитательную пищу, или же наоборот - переедаем. Кроме того, стресс может сопровождаться и употреблением чрезмерного количества алкоголя и курением", - написала глава Минздрава.

Она подчеркнула, что противостоять стрессу бывает трудно, однако вполне возможно.

Супрун советует ложиться спать и просыпаться в одинаковое время.

"Чтобы улучшить качество сна, не пользуйтесь электронными устройствами, избегайте переедания, употребления кофеина и алкоголя перед сном. Близкие и родные, которые понимают ваше состояние, могут помочь разговором или справиться с бытовыми задачами. Будьте физически активны. Вследствие занятий спортом выделяются эндорфины, серотонин, дофамин и эндоканабионоиды - соединения, дарящие нам счастье, удовольствие и эйфорию. То есть, улучшают настроение. Питайтесь правильно. Не пропускайте приемов пищи, но не переедайте. Ученые советуют обязательно употреблять в пищу жирную рыбу, орехи, яйца, рафинированные злаки и много свежих овощей", - рекомендует Супрун.

Как сообщала "Страна", известная актриса Деми Мур лишилась передних зубов из-за стресса.

Ранее Супрун рассказала, что чуть ли не каждый десятый житель планеты умирает из-за сидячего образа жизни.

Также Супрун рассказала, сколько времени нужно спать днем.