Курс гривни, несмотря на скачек в первой половине дня на 19 коп., к концу сессии вернулся к итоговой отметке четверга - 27,765 грн/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,75-27,78 грн/$1.

Национальный банк Украины во время аукционе по продаже валюты в пятницу удовлетворил 28 заявок на сумму $24,8 млн. На аукцион объемом до $50 млн было подано 34 заявки на общую сумму $32,7 млн по курсу от 27,85 грн/$1 до 27,955 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,9313 грн/$1.

По данным Нацбанка, справочное значение курса гривни к доллару в этот день снизилось до 27,9326 грн/$1 с 27,6377 грн/$1 днем ранее.



При этом Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 20 августа 2018 года до уровня 27,898554 грн/$1 по сравнению с 27,670533 грн/$1 на 17 августа 2018 года

Курсы валют на 20 августа 2018 таковы:

Наименование валюты официальный курс

100 долларов США 2789.8554

100 евро 3177.9243

10 российских рублей 4.1717

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