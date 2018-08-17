Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки в основном обсуждали кризис в Сирии и роль Ирана в региональном конфликте. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источника в американской администрации.

Как сообщил источник, лидеры США и России пришли к согласию по иранскому вопросу. В частности, Трамп и Путин договорились о том, что иранские военные должны покинуть Сирию. Тем не менее, российский лидер предупредил, что Иран вывести из региона будет очень трудно.

В материале отмечается, что главы государств также обсудили кампанию против террористической группировки "Исламское государство", ситуацию вокруг спорной территории на Ближнем Востоке - Голанских высот и гуманитарную ситуацию в Сирии.

Тем не менее, российско-американская встреча дала мало в плане конкретных договоренностей между Москвой и Вашингтоном, считает американский источник. В ходе переговоров лидеры также не подтвердили продление двустороннего договора по контролю над вооружениями. Российская сторона пыталась привлечь американцев к дискуссии о продлении договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). В последний раз этот договор был подписан при бывшем американском президенте Бараке Обаме. Соглашение заключено до 2021 года.

Особое внимание на хельсинкском саммите было уделено предполагаемому вмешательству России в американские президентские выборы в 2016 году.

Во время закрытой встречи с Путиным Трамп сказал о том, что он ожидает, что вмешательство прекратится на выборах 2018 года (промежуточных ноябрьских выборах в конгресс США). Источник агентства отметил, что тема "российского вмешательства" была впервые поднята Трампом в ходе двустороннего разговора. В ходе общения с Путиным тет-а-тет Трамп также выразил озабоченность по поводу немецко-российского проекта Северный поток-2, а также ядерными программами Ирана и Северной Кореи.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе.

Как сообщала "Страна", 12 августа Лавров заявил, что вторая встреча Путина и Трампа состоится.

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