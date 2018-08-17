В пятницу, 17 августа, Во Львове после сильного ливня с грозой затопило часть улиц, уровень воды достиг уровня номерных знаков автомобилей. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета и председатель ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич в Facebook.

По информации "Варта 1", из-за сильной грозы в городе приостановлено движение городских трамваев и троллейбусов. Зинкевич сообщил, что улицы Бандеры, Киевская, Сахарова, Ноябрьского чина практически не проездные. На отдельных участках воды набралось по пояс. "Городецкая улица от Цирка плывет вниз", - пишет депутат. Также затопило торговые точки возле вокзала.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Кроме того, непогода вызвала дорожно-транспортных происшествия, в частности, "на объездной взлетела фура".

Как сообщает местное издание 032.ua, уровень воды достиг метра на улице Сахарова. На перекрестке остановились автобусы, в которых из-за подтопления заблокированы пассажиры.

Также очевидцы пишут в соцсетях, что подтоплена ул. Глубокая, Чигиринская, Привокзальная.

Напомним, в конце июля этого года Львов превратился в Венецию после трехдневных дождей.

Как сообщала "Страна", 25 июля Киев накрыло ливнями и градом, затопило улицы и дороги. Непогода поразила столицу повторно 16 августа.

"Страна" сообщала, что ремонт "ливневки" на Левобережной в Киеве дорожники оценили в 190 млн гривен.

Также "Страна" писала, что непогода в Украине оставила без света полторы сотни населенных пунктов.