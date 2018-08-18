В августе на ночном небе пройдет так называемый малый парад планет, когда по одну сторону Солнца окажутся несколько планет. Они не выстроятся в одну линию в один день, но с каждой из них до конца месяца сблизится Луна. Визуально она будет находиться в 2-7 градусах. Лучше всего сближение будет видно спустя час после захода Солнца, в южной части неба над горизонтом.

Фото: planetarium-moscow.ru

21 августа наш спутник будет находиться в 2 градусах севернее Сатурна. 23 августа - в 7 градусах севернее Марса. 27 августа - в 2 градусах южнее Нептуна. 31 августа - в 5 градусах от Урана.

В августе естественный спутник Земли сближался со всеми планетами Солнечной системы, кроме Меркурия. 14 августа Луна прошла возле Венеры, 17 августа возе Юпитера.

Фото: planetarium-moscow.ru

Сближением называют визуальное прохождение одного небесного объекта возле другого. Астрономы говорят, что все планеты находятся в "космическом танце".

Напомним, что в ночь с 12 на 13 августа украинцы наблюдали метеорный поток Персеиды.

Также ранее модно было наблюдать за прямой трансляцией затмения Луны, которое стало самым долгим в XXI веке.