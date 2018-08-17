В Украине количество проживающего населения по состоянию на 1 июля составило 42 миллиона 279 тысяч 611 человек. Такие данные опубликовала пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

Наблюдается превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших - только 55 родившихся.

При этом за полгода численность населения уменьшилась на 122,5 тысяч человек.

Напомним, в Украине времен независимости перепись населения состоялась один раз, в 2001 году, и показала, что в государстве проживали 48,5 млн человек. С тех пор вторая перепись постоянно переносится.

Количество проживающих людей в Украине без учета аннексированного Крыма Фото: database.ukrcensus.gov.ua

Как сообщала "Страна", Кабмин решил провести пробную перепись украинцев в декабре 2019 года.

Напомним также, что Минфин оценил всеукраинскую перепись населения в 2,2 миллиарда гривен.

Также "Страна" писала, как в Украине собираются создать Реестр реестров, чтобы объединить все электронные реестры в один.