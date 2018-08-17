Президент России Владимир Путин приедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вместе с ансамблем донских казаков. Об этом сообщает австрийское издание Nachrichten.

По сведениям издания, десять человек из казачьего хора должны будут спеть гостям торжественной церемонии традиционные народные песни. Согласно одной из версий, выступление казаков может стать подарком российского лидера новобрачным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался рассказывать журналистам о том, что Путин подарит 53-летней Кнайсль и ее будущему супругу.

В среду, 15 августа, австрийская газета Kronen Zeitung анонсировала визит российского лидера на торжество, которое состоится на юге земли Штирия. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина. Он пояснил, что глава государства заедет на свадьбу по дороге в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ожидается, что на церемонии будут присутствовать видные австрийские политики, включая федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Как сообщала "Страна", в Кремле заявили о необычном формате завтрашней встречи Путина и Меркель.

Ранее появились первые подробности неожиданного свадебного визита Путина в Австрию