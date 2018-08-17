Личные вещи космонавта Юрия Гагарина выставлены на продажу на сайте Avito. Здесь появились объявления о продаже шлема от скафандра Юрия Гагарина, поздравительной открытки и его фотографии. Об этом сообщается на сайте Avito.

Сообщается, что шлем скафандра был предназначен для тренировок и может находиться в холодной воде в течение 12 часов.

По словам владельца, деталь от скафандра подлинная и имеет сопроводительные документы.

Это один из двух шлемов, изготовленных на машиностроительном заводе "Звезда" в поселке Томилино Московской области. Стоимость коллекционного предмета составляет миллион рублей (около 415 тысяч гривень).

Фото: avito.ru/moskva/kollektsionirovanie

Открытка с автографом Юрия Гагарина продается за 500 тысяч рублей (205 тысяч гривень). Поздравление, адресованное другу космонавта, было написано в 1961 году, через две недели после исторического полета в космос.

Самой дешевой вещью оказалась фотография Гагарина, сделанная 12 апреля 1961 года в месте приземления космонавта. Владелец просит за нее лишь 15 тысяч рублей (около 6 тысяч гривень).

Фото: avito.ru/moskva/kollektsionirovanie

Как сообщала "Страна", барокамеру, в которой тренировался космонавт Гагарин, сдали на металлолом.

Напомним также, что на аукционе в Нью-Йорке продан документ о полете Гагарина в космос.

Также "Страна" писала, что космонавт Леонов раскрыл новые обстоятельства гибели Юрия Гагарина.