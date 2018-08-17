В украинском детском издательстве Ранок вышла познавательная книга Елены Котенко Растительный мир, на одной из иллюстраций которой аннексированный полуостров Крым обозначен как территория России. Об этом написал пользователь Facebook Сергей Громенко.

Фото: facebook.com/sergii.gromenko

Позже в издательстве сообщили, что "это ошибка дизайнера. Книга будет снята с продажи и редактироваться".

Отмечено, что указанная энциклопедия входит в серию "Познаем и исследуем", которая рассказывает детям об окружающей среде.

Напомним, ранее немецкий общественный телеканал 3sat 16 августа показал в эфире документальный фильм Часто-Сибирь, где на карте Крым был включен в состав России. В марте в эфире украинского телеканала СТБ появилась карта Украины без Крыма. Телеканал извинился за этот инцидент и уволил режиссера монтажа проекта Холостяк, который допустил показ карты. В июне агентство Bloomberg опубликовало инфографику, на которой не была обозначена принадлежность Крыма к какой-либо из двух стран.

Как сообщала "Страна", Bloomberg удалил карту Украины без Крыма по требованию посольства

Кроме того, Набанк запретил хождение в Украине российских денег с изображением Крыма