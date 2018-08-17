Парламент Словении утвердил кандидатуру Марьяна Шареца в должности премьер-министра страны. Как сообщает словенский портал RTV, за Шареца проголосовали 55 из 90 депутатов. Для избрания ему была необходима поддержка не менее 46 депутатов.

Фото: rtvslo.si

Кандидатуру Шареца выдвинули пять левоцентристских партий, обсуждающих вопросы формирования будущего правительства. В течение 15 дней новый премьер должен представить на утверждение парламента состав своего правительства.

Марьян Шарец - бывший актер и комик, он проработал мэром города Камник два срока.

Он возглавляет партию LMS, которая договорилась о коалиции меньшинства с социал-демократами, Партией умеренного центра, партией экс-премьер-министра Аленки Братушек SAB и партией пенсионеров Desus. Эти пять партий вместе занимают 43 места в парламенте, то есть у них нет большинства.

Однако сегодня за Шареца отдали голоса и депутаты Левой партии, в которой ранее заявили, что не планируют участвовать в правительстве.

Напомним, в июне выборы в Словении выиграла антимигрантская Словенская демократическая партия (SDS) бывшего премьер-министра Янеза Янши. Она получила 25 мест в парламенте, но не смогла найти коалиционного партнера для формирования правительства.

Как сообщала "Страна", Словения отказалась ужесточать контроль на границах из-за огромных пробок.

В прошлом году на выборах в Словении победил действующий президент.