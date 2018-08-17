Советский и российский поэт, автор двухсот песен Николай Зиновьев скончался в возрасте 73 лет после тяжелой болезни. О смерти поэта сообщил композитор Игорь Николаев в Instagram.

"Умер Поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы, но теперь он летит к своей маме, а вас я прошу – вспомните его песни!.. Полет на дельтаплане... Красная Стрела... Светофор зелёный... Листья летнего сада... Одинокий бродяга любви Казанова...Вот мои песни на слова Коли: "Паромщик", "Афганский ветер", "Мастер и Маргарита", "Конечно, есть ещё песни, по каким-то причинам не записанные или не вышедшие. Я тебе обещаю, Коля, они выйдут! Ты услышишь. Все услышат. Царствия небесного", – написал Николаев.

Наибольшую известность получила композиция Зиновьева "Паромщик", с которой в 1985 году Алла Пугачева стала финалисткой телевизионного фестиваля "Песня года".

Николай Зиновьев Фото: ensembles.ru/musician/zinovev

Николай Зиновьев родился в 1945 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Самую первую песню на стихи Зиновьева "Полет на дельтаплане" (композитор Эдуард Артемьев) в 1982 году исполнил Валерий Леонтьев, затем последовали песни в исполнении Софии Ротару - "Красная стрела" и "А музыка звучит". Среди других известных песен Зиновьева "Мастер и Маргарита" у Игоря Николаева, "Одинокий бродяга любви Казанова" Валерия Леонтьева.

Всего Николай Зиновьев написал более 200 песен.

Фото: igor_nikolaev_music/Instagram

В 2008 году он оставил творческую деятельность из-за Болезни Паркинсона.

Известен Николай Зиновьев также и по стихам, которые легли в основу популярных песен на музыку Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса, Игоря Николаева и многих других.

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