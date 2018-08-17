Глава Tesla Илон Маск пожаловался на сильное переутомление за последний год. Из-за чрезмерного нахождения на работе он едва не пропустил свадьбу брата и отметил свой день рождения на рабочем месте. В интервью The New York Times он рассказал, что ему приходилось проводить по 120 часов в неделю на работе.

"Прошлый год был самым трудным и болезненным для моей карьеры", - признался Маск во время беседы, которая была записана у него дома в Лос-Анджелесе.

"Были времена, когда я не покидал завод в течение трех или четырех дней, не выходя все это время на улицу. Все это происходило за счет времени, которое я мог бы потратить на детей и встречи с друзьями",- заявил он.

Журналисты поинтересовались, как напряженный график сказывается на здоровье предпринимателя.

"На самом деле все это не очень хорошо. У меня есть друзья, которые действительно были этим обеспокоены", - сообщил Илон Маск.

Вместе с тем основатель Tesla заявил, что нередко встает перед выбором: не спать вообще или принимать снотворное, так как вследствие большого количества ночных смен он испытывает проблемы со сном.

Ранее "Страна" писала о том, что в Tesla не знают, где Маск нашел деньги на приватизацию компании.

Также мы сообщали, что на Илона Маска подали в суд разгневанные инвесторы Tesla.