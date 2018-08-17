Ryanair начал большую распродажу 1 000 000 авиабилетов, которая охватывает все направления лоу-коста из Украины. В рамках акции минимальная цена на перелеты при вылете из Украины начинается от 13 евро в одну сторону с учетом обязательных сборов. В цену входит непосредственно сам перелет и перевозка ручной клади, передает Avia News.

Продажа билетов по сниженным ценам будет вестись до конца 20 августа. Скидка действует на рейсы, которые будут выполняться в период с августа 2018 по январь 2019 года включительно.

Скриншот: ryanair.com

Ryanair намерен начать полеты в Украину в сентябре. Первоначально полеты будут выполняться в Киев, а в конце октября начнутся во Львов.

На данный момент заявленная маршрутная сеть Ryanair из Киева включает 12 городов, из Львова — пять городов. Большинство рейсов будут запущены в конце октября-начале ноября 2018 года.

Как сообщала "Страна", ранее Ryanair объявила распродажу билетов из Киева и Львова за 10 евро.

Мы писали, что лоукостер Ernest открыл продажу билетов из Киева в Рим и Милан.

Также сообщалось, что Wizz Air с октября запускает четыре новых рейса из Львова и Харькова.