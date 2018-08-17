После того, как полиция сообщила, что во Львове, во время задержания граффитчиков с надписью "Кто заказал Катю Гандзюк?" был ранен капитан, стало известно, что нападавший оказался из ультраправой организации С14.

Инцидент произошел 17 августа. Во Львове уличные "художники"-националисты ударили ножом 33-летнего капитана полиции. В полиции сообщили, что оперативники заметили двух парней, которые наносили надпись на фасад дома. Увидев полицейских, молодые люди начали убегать. А во время задержания один из них подрезал ножом капитана полиции. Полицейский остался жив, он находится в больнице. Оба "художника" были задержаны.

По ч.2 ст.345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) им грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Как сообщает полиция Львовской области, сегодня им избрали меру пресечения. Члена С14, который ранил ножом полицейского, оставили под стражей без права внесения залога на 60 суток. Второго задержанного привлекли к административной ответственности. Его действия квалифицировали по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и ст.152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальная санкция - административный арест сроком до 15 суток.

Как отметила журналист НТН Вика Балицкая, полицейский находится в реанимации. У него тяжелое проникающее ранение. Лечение будет длиться не менее 4 месяцев. По ее словам, полицейские подошли, чтобы задержать граффитчиков и выяснить обстоятельства, когда один из националистов выхватил нож и ударил в грудную клетку полицейского.

Фото: facebook.com

Координатор организации С14 Сергей Мазур сообщил в Facebook другую версию произошедшего.

"Около 4 утра у двух наших ребят остановилось 4 гражданских авто, из которых выбежали несколько человек в гражданском. Начали бить "граффитчиков". Не представились, не сказали за что... В результате один из нападавших получил легкое ножевое ранение. Чтобы там не говорили менты о "при его жизни борются", это даже подтверждают врачи. Потом оказалось, что "постарждалий" является оперативником. Через минут 15-20 уже потом приехала патрулька, которая забрала активистов", - написал он.

Фото: facebook.com

Напомним, что 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой работницу горсовета Екатерину Гандзюк, когда она вышла из своего подъезда. С сильными ожогами она была доставлена в Киев авиацией. После нападения в С14 связали инцидент с "ментовским беспределом", заявив, что Гандзюк боролась против сепаров, ментов и беспредела.

Полиция задержала ранее судимого подозреваемого, но пострадавшая заявила, что не узнает в нем обидчика и что это случайный человек.