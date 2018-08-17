Экс-президент Уругвая Хосе Мухика, прозванный "самым бедным президентом в мире" за скромный образ жизни, заявил, что не хочет получать пенсию сенатора. Об этом сообщает BBC.

Мухика работал в сенате страны с 2015 года сразу после окончания срока полномочий на посту президента. На этой неделе он покинул и пост сенатора.

Бывший президент мог бы оставаться в сенаторском кресле вплоть до 2020 года, но не стал, написав в письме с просьбой о выходе на пенсию, что "устал после долгого путешествия".

"Несмотря на это, пока мой ум еще работает, я не могу отказаться от солидарности и идейной борьбы", - говорится в письме Мухика на имя главы сената Лусии Тополански - его жены.

73-летняя Лусии Тополански также является вице-президентом страны.

83-летний Мухика 14 лет провел в военных тюрьмах. Он известен благодаря своему скромному образу жизни. В течение президентского срока (1 марта 2010 года - 1 марта 2015 года) и после он вместе с женой жил на своей фамильной ферме неподалеку от столицы страны Монтевидео.

Он отдавал на благотворительность почти всю президентскую зарплату, а его единственной собственностью, не считая фермы, был автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска. В 2014 году ему предложили продать машину за $1 млн, но он отказался.

Фото: Pikabu

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