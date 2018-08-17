Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко похвасталась фото в купальнике.

Откровенное фото 47-летняя нардеп разместила на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Я таки стала на доску. И даже научилась грести. Фееричные фото, как лечу с доски в воду, не буду выставлять", - написала в соцсети Ирина Геращенко.

Напомним, что на днях украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фото с обнаженной грудью и вызвала недовольство части своих подписчиков.

Ранее "Страна" писала о том, что жена Кличко рассказала рецепт, как подготовиться к сезону бикини.

Также мы сообщали, что в Ровенской области уволили воспитательницу детсада за фото в купальнике в соцсетях.