В Лондоне зарезали звезду шоу "Британия ищет таланты" Симонн Керр, женщину убили в ее собственном доме. Об этом сообщает Mirror.

Известно, что 31-летняя Симонн Керр была медсестрой и пела в составе хора B Positive, куда входят люди с серповидноклеточной анемией или их родные. В 2015 году эта болезнь унесла жизнь ее сына. Женщина прославилась, выступив в финале последнего сезона британского шоу в этом году.

Она была найдена с ножевым ранением у себя дома. В ее убийстве обвинен задержанный сразу же после инцидента 40-летний Десмонд Сильва. В субботу, 18 августа, Сильва предстанет перед судом. Кем он приходится убитой и почему находился у нее дома, неизвестно.

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