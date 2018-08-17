Как стало известно "Стране" из собственных источников, вчера, 16 августа, около 3 часов ночи в аэропорту "Борисполь" на некоторое время пропало электричество.

"Люди не могли даже регистрацию пройти", - заявил собеседник "Страны".

Отметим, что примерно в это же время столицу накрыло сильной грозой.

В ответ на запрос "Страны" руководство аэропорта "Борисполь" подтвердило, что около 3 часов ночи 16 августа из-за грозы пропадало электричество. Но, по их словам, прерывание электроснабжения продлилось всего 0,5 секунд и не повлияло на отправку авиарейсов.

"Поставка электроэнергии для нужд аэропорта происходит от сетей электроснабжения «Киевоблэнерго» по основным и резервным линиям питания. Во время сложной грозовой деятельности 16 августа 2018 года в 02час 58мин 01сек в высоковольтных сетях «Киевоблэнерго» мощностью 110 кВ возник провал напряжения, который привел к аварийному переключению на резервную линию питания и прерыванию в течение 0,5сек в электроснабжении аэропорта. Такой срок прерывания при переключении допускается правилами. Задержки отправления авиарейсов по причине сбоев в электроснабжении не было. Жалоб от авиакомпаний не поступало", - говорится в ответе на запрос "Страны" от Д.Б. Вербовского, временно и.о. заместителя генерального директора по инженерно-техническому обеспечению и развитию.

Руководство аэропорта также сообщило: "«Борисполь» постоянно проводит работы по обеспечению надежного и бесперебойного функционирования систем электроснабжения аэропорта в соответствии с требованиями правил и норм Украины".

Как ранее сообщала "Страна", в Киеве гроза с градом и шквалами повалила вышку мобильного оператора Киевстар.