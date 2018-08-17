Брата нападающего ФК "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси Матиаса осудили на 2,5 года условно за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщает La Capital.

Вместо отбывания срока Матиас Месси будет наказан общественными работами.

Матиасу запрещено покидать пределы Аргентины на протяжении 2,5 лет, а также он будет регулярно заниматься с детьми в одной из футбольных школ Аргентины.

Родной брат Лионеля Месси не первый раз имеет проблемы с законом.

В 2016 году Матиаса приговорили к испытательному сроку за найденное в автомобиле оружие.

В 2008 году он также был арестован за незаконное ношение оружия. А в августе прошлого года Матиас попал в аварию в родном Росарио. По предварительной версии, авария могла случиться из-за скользкого асфальта.

Лионель и Матиас Месси Фото: twitter.com

Ранее стало известно, что в Индии фанат Месси совершил суицид после поражения сборной Аргентины.

Как сообщала "Страна", мама Месси рассказала, что он страдает и плачет после несправедливой критики во время ЧМ-2018.

Также "Страна" писала, что Месси возглавил рейтинг Forbes самых дорогих футболистов.