Сотрудники полиции и СБУ задержали в Киеве сотрудника Государственной миграционной службы Украины (ГМС), директора турфирмы и посредника, которые организовали схему незаконной переправки человека через границу, используя поддельные документы. Об этом сообщае Прокуратура Киева.

"В ходе расследования задокументировано получение директором туристической фирмы 4,3 тысячи евро за изготовление по заказу лица паспорта гражданина Чехии для выезда за границу, чешской ID-карты и чешского водительского удостоверения", - сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры г.Киева.

А директор турфирмы за 18 тысяч долларов (около 493 тысяч грн по курсу НБУ на 17 августа) согласилась помочь в изготовлении для этого человека пакет поддельных документов: паспорт гражданина Украины, справку о присвоении идентификационного номера, водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины для выезда за границу. За это директор турфирма получила аванс в размере 260 тыс. грн.

В свою очередь чиновник Соломенского ГМС в г.Киеве за денежное вознаграждение согласился изготовить заказчику поддельный паспорт гражданина Украины и на основании указанного поддельного документа принял его анкету для изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

"16.08.2018 после передачи лицу паспорта гражданина Украины для выезда за границу должностное лицо Соломенского ДМС в г.Киеве и его сообщники задержаны", - говорится в сообщении.

Участникам схемы готовят сообщение о подозрении по ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

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