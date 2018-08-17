В Киеве 18, 20 и 22 августа пройдут репетиции к параду Дня независимости. Военные проведут тренировки артиллерийского салюта в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на предупреждение Минобороны Украины.

"Артиллерийские салюты пройдут с десятью залпами пушек по огневой позиции, расположенной на Трухановом острове", - говорится в сообщении.

Напомним, День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году в центре Киева на Крещатике пройдет военный парад, в котором примут участие около 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.

Вечером в четверг, 16 августа, в центре столицы Украины прошла репетиция парадных расчетов, задействованных в мероприятии.

18 и 20 августа украинские военнослужащие вновь проведут репетиции, уже с техникой, а 22 августа состоится генеральная репетиция.

Как сообщала "Страна", из-за репетиции парада ко Дню независимости вечером перекроют Крещатик.

Напомним также, что во время парада на День Независимости в Киеве впервые покажут самолет Ан-178.