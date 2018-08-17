В Киеве с субботы, 18 августа, начинается реконструкция Шулявского путепровода. В пресс-службе КГГА уточнили схему объезда данного участка дороги на время ремонта.

Все съезды будут перекрыты уже с раннего утра.

Так, на транспортной развязке на пересечении проспекта Победы и ул. Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод, - Прим.Ред) будут перекрываться съезды с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и съезд с проспекта Победы на ул. Александра Довженко", - говорится в сообщении КГГА.

Пути объезда организованы по следующей схеме: ул.Борщаговская - проспект Воздухофлотский - путепровод Воздухофлотский; ул.Зоологическая - ул. Дегтяревская - ул. Александра Довженко.

Фото: old.kyivcity.gov.ua

Также в связи с этим вносятся изменения в движение общественного транспорта.

Автобусы маршрута № 2 будут следовать по следующей схеме: от ул. Булгакова до станции метро "Шулявская" по постоянной схеме, далее: ул. Победы - ул. Шолуденко - ул. Борщаговская - ул. Гарматная - бульвар Вацлава Гавела, далее - по постоянной схеме.

"Дополнительно на время выполнения работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах на участках съездов с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы и с просп. Победы на ул. Александра Довженко вносятся изменения в выезды и заезды троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н троллейбусного депо № 2", - информируют в КГГА.

При этом в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" подчеркнули, что метро, в том числе станция "Шулявка", будет работать в обычном режиме.

Фото: old.kyivcity.gov.ua

Как сообщала "Страна", Шулявский мост за 600 млн будет ремонтировать фирма помощника нардепа Микитася.

Напомним также, что "уставший" Шулявский мост могут перекрыть на полтора года.

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