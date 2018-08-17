Сегодняшние полеты истребителей над Киевом не были случайными. В распоряжении Кабинета министров №544 от сегодняшнего числа сказано, что 24 августа во время парада ко Дню Независимости над Крещатиком и Майданом Независимости пролетит военная авиация в составе воздушной колонны.

Также, согласно документу, на Михайловской площади пройдет показ образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил и других воинских формирований.

В этом году в Украине состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня в небе над Киевом взлетели истребители.

Также мы писали о том, что в Киеве прошла репетиция парада ко Дню независимости.