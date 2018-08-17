Диалог с Москвой важен для поиска решений мировых кризисов. Такое заявление сделала накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает ТАСС.

Глава немецкого правительства отметила, что ее предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным вряд ли принесет какие-то конкретные решения.

"Это рабочая встреча, от нее не нужно ждать особых результатов", - пояснила канцлер.

Меркель добавила, что необходимо быть в постоянном диалоге, поскольку обе страны озабочены вопросами "от Украины до Сирии и до сотрудничества в области экономики".

Напомним, что встреча Путина и Меркель состоится в Берлине 18 августа. Как заявили в Кремле, она будет проходить в нетрадиционном формате. До этого Путин и Меркель встречались в Сочи 18 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко рассказал, что Меркель "скоординировала позиции" с ним накануне встречи с Путиным.